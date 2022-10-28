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Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане

Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане 28 октября в столице Казахстана Астане состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Внутренняя политика
28 октября 2022 г. 12:16
Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане

28 октября в столице Казахстана Астане состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в заседании.

До заседания премьер-министр Али Асадов и другие члены Совета глав правительств СНГ встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ, премьер-министр Али Асадов отметил, что в условиях глобальных вызовов социально-экономического характера и необходимости преодоления их негативных последствий Азербайджанская Республика придает большое значение взаимовыгодному партнёрству в рамках СНГ и продолжению продуктивных тесных контактов на уровне правительств.

Было отмечено, что за прошедшие годы Содружество доказало свою дееспособность в качестве полезного формата для взаимодействия во многих областях.

Доведено до внимания, что Азербайджан принимает активное участие в экономическом сотрудничестве в рамках СНГ. «Мы поддерживаем тесные экономические связи почти со всеми странами-членами. Отрадно, что по мере ослабления пандемии мы фиксируем рост объемов внешней торговли Азербайджана с государствами-членами СНГ. Так, в текущем году товарооборот увеличился на 30%», - сказал А.Асадов.

Было подчеркнуто ключевое значение сотрудничества в транспортном секторе.

А.Асадов отметил, что в Азербайджане особое внимание уделяется транспортной сфере как интенсивно развивающемуся и перспективному сегменту национальной экономики.

Азербайджан активно развивает свой транспортный потенциал, внося значимый вклад в реализацию таких проектов как «Север-Юг», «Восток-Запад», Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Положительное влияние на наращивание экономического и транспортного сотрудничества оказывают новые реалии, возникшие в регионе после окончания 44-дневной войны.

Отмечено, что завершение карабахского конфликта создало новые возможности для достижения долгосрочного мира и стабильности посредством восстановления экономических и коммуникационных связей, которые будут способствовать расширению экономического сотрудничества, в том числе и между странами Содружества.

А.Асадов вновь подтвердил приверженность Азербайджана трехсторонним заявлениям от 9/10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., а также работе трехсторонней Рабочей группы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций и Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Доведено до внимания, что привлекательность региона значительно вырастет после открытия Зангезурского коридора, который в разы увеличит транзитные возможности и послужит укреплению инвестиционного климата в целом.

Отмечено, что в 2021-2022 годах Азербайджан выделил примерно 3 миллиарда долларов на восстановление освобожденных территорий, осуществляется активная деятельность по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли.

«Масштаб работ и сроки их выполнения наглядно свидетельствуют о нашей решимости восстанавливать и развивать освобожденные территории, что способствует пост-конфликтной стабилизации в регионе», - добавил А.Асадов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Əli Əsədov Astanada MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

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