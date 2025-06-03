Премьер Азербайджана обсудил с министром госуправления Сенегала перспективы сотрудничества в различных сферах

17:27 Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром государственного управления и реформ государственной службы Сенегала Оливье Букалом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром государственного управления и реформ государственной службы Сенегала Оливье Букалом.

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров.

На встрече отмечено, что Азербайджан придает значение развитию связей с африканскими государствами, в том числе с Сенегалом. В этой связи выражено удовлетворение сотрудничеством, осуществляемым между двумя странами в рамках международных организаций.

На встрече подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного в рамках визита О.Букала между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана "ASAN xidmət" и Министерством государственного управления и реформ государственной службы Сенегала.

На встрече обсуждались перспективы развития азербайджано-сенегальских отношений в различных сферах.