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Премьер Азербайджана обсудил с министром госуправления Сенегала перспективы сотрудничества в различных сферах

Премьер Азербайджана обсудил с министром госуправления Сенегала перспективы сотрудничества в различных сферах 17:27 Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром государственного управления и реформ государственной службы Сенегала Оливье Букалом.
Внутренняя политика
3 июня 2025 г. 17:42
Премьер Азербайджана обсудил с министром госуправления Сенегала перспективы сотрудничества в различных сферах

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром государственного управления и реформ государственной службы Сенегала Оливье Букалом.

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров.

На встрече отмечено, что Азербайджан придает значение развитию связей с африканскими государствами, в том числе с Сенегалом. В этой связи выражено удовлетворение сотрудничеством, осуществляемым между двумя странами в рамках международных организаций.

На встрече подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного в рамках визита О.Букала между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана "ASAN xidmət" и Министерством государственного управления и реформ государственной службы Сенегала.

На встрече обсуждались перспективы развития азербайджано-сенегальских отношений в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov seneqallı nazirlə müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

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