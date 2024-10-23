Премьер Али Асадов поручил ускорить устранение последствий ливней в Баку

Кабинет министров Азербайджана провел внеочередное заседание, посвященное устранению последствий аномальных ливней в Баку и на Абшеронском полуострове, а также предотвращению повторения подобных инцидентов в будущем.

Кабинет министров Азербайджана провел внеочередное заседание, посвященное устранению последствий аномальных ливней в Баку и на Абшеронском полуострове, а также предотвращению повторения подобных инцидентов в будущем.

Как сообщили Report в Кабмине, в заседании под председательством премьер-министра Али Асадова приняли участие также руководители уполномоченных госструктур.

Глава правительства отметил, что помимо объективных причин в виде превышения нормы осадков, есть и субъективные факторы, приведшие к серьезным последствиям и ущербу инфраструктуре.

По его словам, сейчас принимаются необходимые меры для восстановления поврежденной инфраструктуры, подробно изучается ситуация. После устранения последствий будут приняты окончательные решения.

С докладами выступили главы МЧС, МВД, Госагентства водных ресурсов, Госагентства автодорог, глава ИВ Баку и другие ответственные лица.

Премьер-министр поручил ускорить ликвидацию последствий непогоды, тщательно проанализировать причины, принять краткосрочные и долгосрочные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Он подчеркнул, что уполномоченные структуры несут серьезную ответственность за качественное и быстрое выполнение всех мероприятий.