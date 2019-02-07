Премьер Новруз Мамедов отменил запрет на сбор фруктов в лесу

В решение Кабинета министров за номером 30 от 31 января 2019 года "О внесении поправок в решения о "Правилах привлечения к материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному хозяйству" за номером 636 от 27 декабря 1993 года и "Мерах по предотвращению случаев нарушения лесного законодательства" за номером 145 от 31 января 2019 года Кабинета министров внесены изменения. Так, цифры "1-7" в пункте 1.2 решения заменены цифрами "1-4, 6,7", дополнение №5 упразднено.

Как сообщает Report, в связи с этим документ подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Напомним, что 6 февраля президент Ильхам Алиев дал поручение отменить решение.

Решением Кабинета министров, лицо, собравшее без законных оснований фрукты в лесном хозяйстве, было обязано возвратить данную продукцию. Если это не представлялось возможным, то сумма причиненного ущерба начислялась и должна была выплачиваться в соответствии с регулируемыми государством ценами на дату совершения правонарушения, а при отсутствии такого регулирования – свободными продажными ценами. Изменения, внесенные Кабинетом министров в постановление, предусматривали ощутимое увеличение платежей за сбор фруктов и растений без законных оснований.