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    Премьер-министр Венгрии поздравил президента Азербайджана

    В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между странами

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

    Виктор Орбан поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

    Глава государства выразил признательность Виктору Орбану за проявленное внимание и поздравление.

    В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами, подчеркнуто, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения связей.

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