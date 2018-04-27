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    Премьер-министр Таиланда поздравил президента Ильхама Алиева

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Для меня честь передать Вам от имени правительства и народа Королевства Таиланд самые искренние поздравления, наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

    Уверен, что под Вашим решительным и мудрым руководством Азербайджанская Республика и ее народ будут и впредь идти вперед по пути развития. Наше правительство привержено намерению и впредь тесно сотрудничать с Вами для дальнейшего развития и укрепления древних дружественных отношений между Королевством Таиланд и Азербайджанской Республикой в общих интересах наших стран и народов.

    Ваше превосходительство, желаю Вам успехов в дальнейшей деятельности, прошу принять наши заверения в глубочайшем почтении".

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