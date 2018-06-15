Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Новруз Мамедов поздравил азербайджанский народ по случаю священного праздника Рамазан (Ид аль-Фитр) и Дня национального спасения.

Как сообщает Report, глава правительства распространил поздравление в соцсети.

"От души поздравляю всех со священным праздником Рамазан и 25-летием Дня национального спасения. Каждому желаю счастья в семейной жизни, любви, процветания и исполнения всех желаний", - говорится в поздравлении.