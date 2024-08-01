Прекращена деятельность членов ОИК, родственники которых являются кандидатами в депутаты

Временно прекращена деятельность членов Окружных избирательных комиссий (ОИК), близкие родственники которых являются кандидатами в депутаты.

Временно прекращена деятельность членов Окружных избирательных комиссий (ОИК), близкие родственники которых являются кандидатами в депутаты.

Как сообщает Report, решение было принято в рамках сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По представлению секретаря ЦИК, прекращена деятельность члена с правом решающего голоса 69-й Билясуварской окружной избирательной комиссии Заура Адалятли и члена с правом решающего голоса 96-й Геранбой-Нафталанской окружной избирательной комиссии Саявуша Гулиева.

Вместо них назначены временные члены комиссии.