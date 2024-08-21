Предстоящие выборы в Милли Меджлис будет мониторить рекордное число наблюдателей от НПО

Предстоящие 1 сентября внеочередные выборы в Милли Меджлис будут мониторить рекордное число наблюдателей от гражданского общества и НПО – 5100 человек.

Предстоящие 1 сентября внеочередные выборы в Милли Меджлис будут мониторить рекордное число наблюдателей от неправительственных организаций (НПО) – 5100 человек.

Как сообщает Report, это в 7 раз больше по сравнению с парламентскими выборами 2015 года, и в 4 раза больше по сравнению с выборами 2020 года.

Ряд азербайджанских НПО объединились в две коалиции: "Мой голос", куда входят правозащитники, и "За гражданское общество", состоящая из руководителей влиятельных неправительственных организаций. Каждая из этих коалиций направит более 500 наблюдателей на выборы, которые будут мониторить процесс на более 50% избирательных округов.

Другие НПО, такие как Организация ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, Союз студенческой молодежи и пр., будут работать независимо.