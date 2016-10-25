Представлена электронная версия книги "Из первых уст: Ильхам Алиев"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Книга "Из первых уст": Президент Азербайджана об основных направлениях государственного строительства" представлена читателям в электронной версии (http://azleadersays.com/az/).

Как сообщает Report, книга, представленная читателям на трех языках - азербайджанском, русском, английском, позволяет узнать, что думает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев об основных вопросах государственного строительства. Здесь приводятся наиболее важные цитаты первого лица лидирующей на Южном Кавказе страны о демократических процессах, внешней политике, конфликтах, проблемах безопасности, борьбе с терроризмом, экономике, интеграции в мировое сообщество, региональных проектах и др.

Этот информационный продукт, редактором которого является Фуад Ахундов, - полезный источник как для местных, так и иностранных дипломатов, политологов, государственных и общественных деятелей, аналитиков, ученых, молодых специалистов и др., где отражены взгляды и принципы президента Азербайджана.

Наилучшим источником для аналитиков является позиция первого лица государства, аргументы, планы, перспективы, озвученные им самим. Таким образом, жизнь сама подсказала необходимость появления книги "Из первых уст": Президент Азербайджана об основных направлениях государственного строительства".

В книге без комментариев опубликованы важнейшие заявления президента Ильхама Алиева и цитаты, привлекающие особое внимание. Здесь отражены высказывания главы государства о всех проблемах, волнующих Азербайджан в контексте общемировых интересов. Читатель получает возможность ознакомиться с внешнеполитическими и экономическими приоритетами президента Азербайджана, геополитическими и геоэкономическими проектами, принципами урегулирования конфликтов, взглядами на вопросы демократии и прав человека, интеграцией в мировое сообщество, программой перехода страны от стабильности к развитию и многих других вопросах.

Сборник - ценный первоисточник для тех, кто намерен пропагандировать Азербайджан в контексте глобальных мировых процессов. Здесь содержится очень ценный и многогранный информационный материал для зарубежных дипломатов, политологов, ученых, студентов, которые намерены изучить региональное значение страны, темпы ее развития, экономического и социального прогресса.

В книге, наделенной функциями учебного пособия, выступления президента Ильхама Алиева представлены в тематических блоках, что облегчает поиск информации, исследование и сравнительный анализ, позволяет последовательно отследить развитие той или иной тематики. Сборник, охватывающий важные этапы развития Азербайджана, является ценным вкладом в историоведение нашей суверенной страны.