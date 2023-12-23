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Представлен сайт Общины Западного Азербайджана

Представлен сайт Общины Западного Азербайджана В Общине Западного Азербайджана состоялось ежегодное общее собрание, на котором была дана оценка деятельности организации в 2023 году, определены приоритеты на 2024 год и представлен сайт Общины.
Внутренняя политика
23 декабря 2023 г. 14:15
Представлен сайт Общины Западного Азербайджана

В Общине Западного Азербайджана состоялось ежегодное общее собрание, на котором была дана оценка деятельности организации в 2023 году, определены приоритеты на будущий год и представлен сайт Общины.

Как сообщает Report, собрание открыл председатель правления Общины, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли.

Он отметил, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с группой представителей интеллигенции 24 декабря 2022 года на открытии административного здания Общины стала большим стимулом и толчком для активной деятельности организации в этом году.

Участники встречи поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за его принципиальный и последовательный подход в вопросе обеспечения права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев и поддержку деятельности Общины Западного Азербайджана.

В рамках мероприятия представлен веб-сайт Общины Западного Азербайджана www.westaz.org.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcmasının ümumi yığıncağı keçirilib, sayt təqdim olunub

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