Представители зарубежных СМИ прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью

Сотрудники азербайджанских представительств группы зарубежных медийных организаций прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью для проживающих в Карабахе армян, направленная Общества Красного Полумесяца Азербайджана из Баку.
Об этом сообщает командированный на территорию сотрудник Report.
В настоящее время они беседуют с представителями Общества Красного Полумесяца Азербайджана.
Так, сотрудники представительств ведущих медиа-организаций, таких как Bloomberg, BBC, Gettyimage знакомятся с ситуацией на месте стоянки грузовиков с гуманитарным грузом.