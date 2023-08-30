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Представители зарубежных СМИ прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью

Представители зарубежных СМИ прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью Сотрудники азербайджанских представительств группы зарубежных медийных организаций прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью для проживающих в Карабахе армян, направленная Общества Красного Полумесяца Азербайджана из Б
Внутренняя политика
30 августа 2023 г. 12:54
Представители зарубежных СМИ прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью

Сотрудники азербайджанских представительств группы зарубежных медийных организаций прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью для проживающих в Карабахе армян, направленная Общества Красного Полумесяца Азербайджана из Баку.

Об этом сообщает командированный на территорию сотрудник Report.

В настоящее время они беседуют с представителями Общества Красного Полумесяца Азербайджана.

Так, сотрудники представительств ведущих медиа-организаций, таких как Bloomberg, BBC, Gettyimage знакомятся с ситуацией на месте стоянки грузовиков с гуманитарным грузом.

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Версия на английском языке ФотоForeign media representatives arrive at Aghdam-Khankandi road where humanitarian aid convoy stopped
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici KİV-lərin nümayəndələri humanitar yardım karvanının dayandığı Ağdam-Xankəndi yoluna gəliblər

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