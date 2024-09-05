Представители творческих профессий и видеографы посетили монастырь Худавенг

Организован инфотур группы представителей творческих профессий и видеографов в Кяльбаджарский и Агдеринский районы.

Организован инфотур группы представителей творческих профессий и видеографов в Кяльбаджарский и Агдеринский районы.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В ходе поездки участники ознакомились с восстановительными и строительными работами в регионе. Они были проинформированы о проектах, реализующихся на освобожденных от оккупации территориях.

Гости посетили город Кяльбаджар, древний албанский монастырь Худавенг, Сарсангское водохранилище и провели видеосъемку.

Инфотуры организуются в рамках I Государственной программы по Великому возвращению.