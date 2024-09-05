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Представители творческих профессий и видеографы посетили монастырь Худавенг

Представители творческих профессий и видеографы посетили монастырь Худавенг Организован инфотур группы представителей творческих профессий и видеографов в Кяльбаджарский и Агдеринский районы.
Внутренняя политика
5 сентября 2024 г. 12:59
Представители творческих профессий и видеографы посетили монастырь Худавенг

Организован инфотур группы представителей творческих профессий и видеографов в Кяльбаджарский и Агдеринский районы.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В ходе поездки участники ознакомились с восстановительными и строительными работами в регионе. Они были проинформированы о проектах, реализующихся на освобожденных от оккупации территориях.

Гости посетили город Кяльбаджар, древний албанский монастырь Худавенг, Сарсангское водохранилище и провели видеосъемку.

Инфотуры организуются в рамках I Государственной программы по Великому возвращению.

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Версия на английском языке Azerbaijani videographers embark on captivating journey to Khudavang Monastery
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı videoqraflar Xudavəng monastrını ziyarət edib

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