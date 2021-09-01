Представители стран Тюркского Совета посетят Гянджу и Агдам

"Визит на освобожденные от оккупации территории организован Тюркским Советом".

"Визит на освобожденные от оккупации территории организован Тюркским Советом".

Об этом Report сообщил заместитель генерального секретаря Тюркского Совета Гисмет Гёзалов в Шуше.

Он отметил, что визит был запланирован заблаговременно:

"Как известно, в рамках Тюркского Совета налажены механизмы сотрудничества в различных сферах. Одним из них является сотрудничество в области СМИ и информации. В апреле нынешнего года на встрече министров СМИ и информации в Баку был подготовлен план действий на 2021-2022 годы".

Он отметил, что целью визита является дальнейшее развитие связей с журналистами стран Тюркского Совета и донесение до широкой общественности фактов о зверствах, совершенных армянскими оккупантами в Карабахе: "Они стали свидетелями разрушений в Физули, Джебраиле и Шуше. Запланирован наш визит в Гянджу, подвергшуюся разрушениям в результате ракетных атак во время военных действий, и в Агдам".