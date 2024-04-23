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Представители США проинформированы о минной проблеме Азербайджана

Представители США проинформированы о минной проблеме Азербайджана Делегация в составе помощников членов конгресса США проинформирована о минной проблеме Азербайджана.
Внутренняя политика
23 апреля 2024 г. 18:13
Представители США проинформированы о минной проблеме Азербайджана

Делегация в составе помощников членов конгресса США проинформирована о минной проблеме Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов дал информацию о деятельности, целях и задачах Агентства, операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о масштабах минной проблемы в нашей стране и последствиях, вызванных этой проблемой.

Были даны ответы на интересующие делегацию вопросы.

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Версия на английском языке ФотоUS representatives informed about Azerbaijan's landmine problem
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ nümayəndələri Azərbaycanın mina problemi haqqında məlumatlandırılıb

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