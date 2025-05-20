О нас

Представители СМИ ознакомились с ходом гуманитарного разминирования в Агдаме

Представители СМИ ознакомились с ходом гуманитарного разминирования в Агдаме Представители СМИ ознакомились с ходом гуманитарного разминирования в Агдаме
Внутренняя политика
20 мая 2025 г. 14:03
Представители СМИ ознакомились с ходом гуманитарного разминирования в Агдаме

В рамках программы "Великого возвращения" продолжается масштабная гуманитарная деятельность по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает сотрудник Report из Агдама, организован очередной медиатур на освобожденные от оккупации территории для ознакомления с процессом разминирования.

Медиатур в Агдамский район организован Министерством по чрезвычайным ситуациям и Агентством по разминированию Азербайджанской Республики.

Как известно, к операциям по разминированию привлечена также специальная военная часть Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря вниманию и заботе президента страны, личный состав, привлеченный к операциям по разминированию, оснащен самой современной техникой и оборудованием, в том числе специальными механическими машинами для разминирования.

В рамках медиатура состоялось ознакомление с операциями по разминированию в селах Моллалар, Кюрдляр и Алимядятли Агдамского района, а также на территории села Сарыджалы. Операции по очистке осуществляются вручную, с помощью собак-миноискателей и специальных механических машин для разминирования.

Отметим, что в Агдамском районе уже очищено 37 154 гектара территории, обезврежено 31 500 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda humanitar minatəmizləmə fəaliyyətinin nəticələri açıqlanıb

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi