Представители СМИ ознакомились с ходом гуманитарного разминирования в Агдаме

Представители СМИ ознакомились с ходом гуманитарного разминирования в Агдаме

В рамках программы "Великого возвращения" продолжается масштабная гуманитарная деятельность по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает сотрудник Report из Агдама, организован очередной медиатур на освобожденные от оккупации территории для ознакомления с процессом разминирования.

Медиатур в Агдамский район организован Министерством по чрезвычайным ситуациям и Агентством по разминированию Азербайджанской Республики.

Как известно, к операциям по разминированию привлечена также специальная военная часть Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря вниманию и заботе президента страны, личный состав, привлеченный к операциям по разминированию, оснащен самой современной техникой и оборудованием, в том числе специальными механическими машинами для разминирования.

В рамках медиатура состоялось ознакомление с операциями по разминированию в селах Моллалар, Кюрдляр и Алимядятли Агдамского района, а также на территории села Сарыджалы. Операции по очистке осуществляются вручную, с помощью собак-миноискателей и специальных механических машин для разминирования.

Отметим, что в Агдамском районе уже очищено 37 154 гектара территории, обезврежено 31 500 мин и неразорвавшихся боеприпасов.