Представители ПЕА посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

10 мая по случаю 100-летия со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева представители партии "Ени Азербайджан" посетили Аллею почета, почтили память великого лидера, возложили вен

10 мая по случаю 100-летия со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) посетили Аллею почетного захоронения, почтили память великого лидера, возложив венки и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, представители партии также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Отметим, что развитие Азербайджана как независимого государства и достижение исторических успехов связано с титанической деятельностью общенационального лидера Гейдара Алиева, его целенаправленной политикой.