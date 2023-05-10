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Представители ПЕА посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

Представители ПЕА посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева 10 мая по случаю 100-летия со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева представители партии "Ени Азербайджан" посетили Аллею почета, почтили память великого лидера, возложили вен
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 13:43
Представители ПЕА посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

10 мая по случаю 100-летия со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) посетили Аллею почетного захоронения, почтили память великого лидера, возложив венки и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, представители партии также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Отметим, что развитие Азербайджана как независимого государства и достижение исторических успехов связано с титанической деятельностью общенационального лидера Гейдара Алиева, его целенаправленной политикой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYAP-ın nümayəndələri Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

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