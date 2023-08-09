Представители омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии женщинами и детьми

Представители Аппарата омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии женщинами и детьми.

Представители Аппарата омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии женщинами и детьми.

Как сообщили Report в Аппарате, 3 августа из Сирии были репатриированы еще 16 человек, среди которых 13 детей и трое женщин.

Репатриированные женщины и дети временно размещены в учреждении соцобслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Представители Аппарата омбудсмена в ходе визита изучили ситуацию с обеспечением их прав.

Правозащитники также поинтересовались здоровьем и психологическим состоянием репатриированных женщин и детей, получили информацию о мерах по их реабилитации.