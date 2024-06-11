Представители омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии азербайджанцами

Представители омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии азербайджанцами.

Представители омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии азербайджанцами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена Азербайджана.

Отмечается, что 4 июня была осуществлена репатриация в Азербайджан шести наших граждан (5 детей и 1 женщина), содержавшихся в лагерях, расположенных на территории Сирии.

Репатриированные женщины и дети временно размещены в учреждении соцобслуживания Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Представители Аппарата омбудсмена в ходе визита изучили ситуацию с обеспечением их прав, а также поинтересовались здоровьем и психологическим состоянием репатриированных граждан, получили информацию о мерах по их реабилитации.