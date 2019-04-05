Представители омбудсмена расследовали ситуацию с обеспечением прав Байрама Мамедова

В рамках деятельности Национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики Эльмиры Сулеймановой члены Национальной превентивной группы совершили очередное посещение в пункт содержания административно арестованных МВД.

Об этом Report сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Члены НПГ провели конфиденциальные беседы с рядом арестованных лиц, в том числе с Байрамом Мамедовым, на тему обращения с ними, расследовали ситуацию с обеспечением их прав, рассмотрели поднятые вопросы, на месте обеспечили ряд их обращений и пр.