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Представители омбудсмена посетили детский дом, выявлены некоторые недочеты

Представители омбудсмена посетили детский дом, выявлены некоторые недочеты По поручению омбудсмена Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы посетили Шекинский детский дом смешанного типа Исполнительной власти города Шеки
Внутренняя политика
28 января 2021 г. 13:10
Представители омбудсмена посетили детский дом, выявлены некоторые недочеты

По поручению омбудсмена Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы посетили Шекинский детский дом смешанного типа Исполнительной власти города Шеки.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Целью мероприятия, организованного на основе Факультативного протокола ООН "Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания" и требований Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики", является улучшение условий содержания детей из разных возрастных групп и обращения с ними сотрудников учреждения, обеспечение соблюдения прав детей, а также изучение принятых мер по борьбе с распространением пандемии COVID-19.

Была проведена беседа с руководством, психологами и другими сотрудниками, а также с детьми о соблюдении карантинного режима. Дети, живущие здесь, не сообщали о каких-либо жалобах на обращение с ними.

По словам руководства предприятия, для использования в период карантинного режима Фонд Гейдара Алиева обеспечил детский дом медицинским спиртом, масками и перчатками.

Было отмечено, что из-за того, в связи с пандемией занятия проводятся в онлайн-форме, скорость интернета низкая, что создает трудности в учебном процессе. Штат врачей-педиатров на предприятии долгое время был вакантным, а штатная численность недостаточной.

Также было установлено, что на предприятии постоянно не работает система вентиляции, что руководство детского дома связало с низким лимитом на электроэнергию.

В заключение были проведены юридические беседы с руководством и сотрудниками предприятия, даны соответствующие рекомендации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsmanın nümayəndələri uşaq evinə baş çəkdi, bəzi nöqsanlar aşkarlandı

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