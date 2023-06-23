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Представители омбудсмена побывали в изоляторе временного содержания в Гедабеке

Представители омбудсмена побывали в изоляторе временного содержания в Гедабеке В рамках деятельности Национального превентивного механизма Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы побывали в изоляторе временного содержания Гедабекского РУП.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 12:13
Представители омбудсмена побывали в изоляторе временного содержания в Гедабеке

В рамках деятельности Национального превентивного механизма Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы побывали в изоляторе временного содержания Гедабекского РУП.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Членами группы были приняты находящиеся в изоляторе временного содержания лица, в том числе пятеро задержанных в административном порядке во время инцидента в селе Союдлю, обращения каждого были заслушаны на месте.

Задержанные лица заявили, что не имеют жалоб на обращение и условия содержания, поблагодарили омбудсмена за внимание к обеспечению их прав. Задержанным были разъяснены их права, каждому была предоставлена юридическая консультация по их обращениям в связи с судебными решениями в их отношении.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsmanın nümayəndələri Gədəbəydə saxlanılan şəxslərə baş çəkib, onların müraciətləri dinlənilib

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