Представители омбудсмена навестили арестованного в Лачыне гражданина Армении

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в рамках деятельности Национального превентивного механизма члены Национальной превентивной группы в очередной раз навестили содержащихся в следственном изоляторе.
Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.
В изоляторе, наряду с другими лицами, члены Национальной превентивной группы навестили гражданина Армении Р.Бегларяна, арестованного 1 августа 2023 года за незаконное пересечение государственной границы на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух Лачынского района. Ему были представлены законодательные акты на родном языке.
В ходе беседы задержанный выразил благодарность за обеспечение его прав, оказание необходимой медико-психологической помощи.