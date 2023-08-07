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Представители омбудсмена навестили арестованного в Лачыне гражданина Армении

Представители омбудсмена навестили арестованного в Лачыне гражданина Армении По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в рамках деятельности Национального превентивного механизма члены Национальной превентивной группы в очередной раз навестили содержащихся в следственном изоляторе.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 17:49
Представители омбудсмена навестили арестованного в Лачыне гражданина Армении

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в рамках деятельности Национального превентивного механизма члены Национальной превентивной группы в очередной раз навестили содержащихся в следственном изоляторе.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В изоляторе, наряду с другими лицами, члены Национальной превентивной группы навестили гражданина Армении Р.Бегларяна, арестованного 1 августа 2023 года за незаконное пересечение государственной границы на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух Лачынского района. Ему были представлены законодательные акты на родном языке.

В ходе беседы задержанный выразил благодарность за обеспечение его прав, оказание необходимой медико-психологической помощи.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsmanın nümayəndələri Laçında həbs edilən Ermənistan vətəndaşına baş çəkib

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