Представители омбудсмена изучили проблемы репатриированных из Сирии граждан

Представители Аппарата омбудсмена изучили проблемы репатриированных из Сирии в Азербайджан граждан.

Представители Аппарата омбудсмена изучили проблемы граждан, репатриированных из Сирии в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Согласно информации, 18 сентября в страну были репатриированы 6 граждан Азербайджана, в том числе 4 детей, 1 мужчина и 1 женщина, удерживаемые в лагерях на территории Сирии.

Представители Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) встретились с репатриантами и изучили ситуацию с обеспечением их прав.

В ходе встречи было оценено их общее состояние, изучены проблемы и потребности, даны рекомендации по защите их прав.

Также репатриантам была представлена информация о возможности обращения к омбудсмену.