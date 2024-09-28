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Представители омбудсмена изучили проблемы репатриированных из Сирии граждан

Представители омбудсмена изучили проблемы репатриированных из Сирии граждан Представители Аппарата омбудсмена изучили проблемы репатриированных из Сирии в Азербайджан граждан.
Внутренняя политика
28 сентября 2024 г. 15:11
Представители омбудсмена изучили проблемы репатриированных из Сирии граждан

Представители Аппарата омбудсмена изучили проблемы граждан, репатриированных из Сирии в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Согласно информации, 18 сентября в страну были репатриированы 6 граждан Азербайджана, в том числе 4 детей, 1 мужчина и 1 женщина, удерживаемые в лагерях на территории Сирии.

Представители Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) встретились с репатриантами и изучили ситуацию с обеспечением их прав.

В ходе встречи было оценено их общее состояние, изучены проблемы и потребности, даны рекомендации по защите их прав.

Также репатриантам была представлена информация о возможности обращения к омбудсмену.

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Версия на английском языке Ombudsman's representatives study problems of citizens repatriated from Syria
Версия на азербайджанском языке Ombudsmanın nümayəndələri Suriyadan Azərbaycana gətirilmiş vətəndaşların problemlərini öyrənib

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