Представители НПО побывали на Худаферинском мосту

Представители более 150 действующих в Азербайджане неправительственных организаций побывали на Худаферинском мосту в рамках поездки в Джебраильский район.
Как передает Карабахское бюро Report, представителям НПО рассказали о разрушениях, которым подвергся Худаферинский мост в результате армянской оккупации.
Представителей НПО сопровождают ответственный сотрудник Администрации Президента, заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Вюсал Гулиев и исполнительный директор агентства Айгюн Алиева.