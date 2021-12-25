Представители НПО побывали на Худаферинском мосту

Представители НПО побывали на Худаферинском мосту

Представители более 150 действующих в Азербайджане неправительственных организаций побывали на Худаферинском мосту в рамках поездки в Джебраильский район.

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