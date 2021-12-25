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Представители НПО побывали на Худаферинском мосту

Представители НПО побывали на Худаферинском мосту Представители более 150 действующих в Азербайджане неправительственных организаций побывали на Худаферинском мосту в рамках поездки в Джебраильский район.
Внутренняя политика
25 декабря 2021 г. 17:16
Представители НПО побывали на Худаферинском мосту

Представители более 150 действующих в Азербайджане неправительственных организаций побывали на Худаферинском мосту в рамках поездки в Джебраильский район.

Как передает Карабахское бюро Report, представителям НПО рассказали о разрушениях, которым подвергся Худаферинский мост в результате армянской оккупации.

Представителей НПО сопровождают ответственный сотрудник Администрации Президента, заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Вюсал Гулиев и исполнительный директор агентства Айгюн Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQHT nümayəndələri Xudafərin körpüsündə olub

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