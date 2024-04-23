Представители мозговых центров мира вновь собираются в Азербайджане

Роль мозговых центров на международной арене постепенно усиливается на фоне технологической революции и актуальности информационной безопасности, а также возрастающей сложности политических проблем. Мозговые центры выполняют такие функции, как создание но

Роль мозговых центров на международной арене постепенно усиливается на фоне технологической революции и актуальности информационной безопасности, а также возрастающей сложности политических проблем. Мозговые центры выполняют такие функции, как создание новых знаний, анализ социальных проблем, представление обществу инновационных идей. Их основная цель заключается также в подготовке рекомендаций для принимающих решения в вопросах, представляющих общественное значение, и поднятии тем для широкого социального обсуждения.

Как сообщает Report, в последние годы мозговых центров в Азербайджане и в регионе стало больше как по количеству, так и направлениям деятельности. Деятельность, осуществляемая функционирующими в Азербайджане мозговыми центрами по пяти основным направлениям, играет важную роль в стратегическом управлении данными. К этим направлениям относится проведение различных опросов мнения и их анализ, создаваемые электронным правительством big data (большие данные) и основанный на них мониторинг социальных медиа, исследования, технический научный анализ, а также дата-анализ на основе мониторинга и оценки социальных и экономических реформ.

В мире функционируют более 6 500 мозговых центров, многие из которых проводят исследования для установления стандартов с целью налаживания эффективных коммуникаций, определения критериев измерения для повышения возможностей влияния и достижения результата. За 30 лет эти мозговые центры выдвинули ряд глобальных инициатив, содействующих возведению моста между знаниями и политикой в таких важных сферах, как глобализация и управление, международная экономика, проблемы окружающей среды, международный мир и безопасность, сокращение бедности, здравоохранение и глобальное здоровье, информация и общество. Активизируя усилия по международному сотрудничеству, мозговые центры усиливают гражданские общества во всем мире, совершенствуют процесс принятия политических решений, создают региональные и международные сети. Существенную роль играют исследовательские центры, анализирующие экономическую политику в гражданском обществе. В мозговых центрах работают ведущие ученые и специалисты мира, которые готовят политические документы по важным вопросам.

28 сентября 2022 года в Азербайджане состоялся I Форум мозговых центров, организованный Центром анализа международных отношений (ЦАМО). Основная цель Форума заключалась в стимулировании деятельности мозговых центров и организации ее в соответствии с требованиями времени, обеспечении налаживания непрерывной коммуникации и сотрудничества между государственными структурами и мозговыми центрами. Проведенные в рамках Форума обсуждения и анализ внесенных предложений позволили наметить направления дальнейших действий.

Можно сказать, что организация в Азербайджане международных форумов и конференций, представляющих важное значение с точки зрения пропаганды мозговых центров в обществе, стала традицией. Так, на состоявшейся 13 апреля 2021 года в Университете ADA с участием Президента Ильхама Алиева международной конференции на тему "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" ее участники предложили провести в Карабахе международную конференцию, и глава государства позитивно оценил это предложение. В начавшей свою работу через год – 28 апреля 2022 года – в Шуше и продолжившейся в Баку международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" приняли участие 40 делегатов из 23 стран. Неслучайно участники международной конференции провели в Шуше панельные дискуссии: "Шуша – путь к возрождению", посвященную созиданию и восстановлению, и "Сотрудничество, возможности и вызовы", касающуюся постконфликтного периода. Эта важная платформа предоставила зарубежным экспертам благоприятную возможность для рассмотрения путей развития связей, открытия коммуникаций между странами Южного Кавказа в постконфликтный период, обсуждения мирной повестки дня с целью нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией как основы прогресса, безопасности и благосостояния региона.

Шестого декабря прошлого года Университет ADA совместно с Центром анализа международных отношений организовал в Баку Форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности". В Форуме принял участие и Президент Ильхам Алиев. За день до Форума – 5 декабря – в Зангилане состоялась панельная сессия с участием 60 зарубежных экспертов, представляющих 30 стран. Участники Форума стали свидетелями развития экологически чистого "умного села" Агалы освобожденного от оккупации Зангиланского района. Форум также позволил обсудить социальные, экономические, инфраструктурные аспекты и обеспечение безопасности процесса возвращения, вопросы применения в стране международного опыта.

Для выполнения своей миссии мозговые центры прежде всего стремятся определить целевую аудиторию; если каждый мозговой центр сможет четко определить свою миссию и задачи, то выше станет и вероятность достижения успеха. Мозговой центр должен в точности установить, на какую аудиторию он хочет повлиять в ходе своей деятельности.

На открывающейся сегодня в Баку международной конференции на высшем уровне с участием около 100 авторитетных экспертов, представляющих 30 стран, будут обсуждены 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) и политика, осуществляемая Азербайджаном в области зеленой энергетики. Нынешняя конференция, которая проводится в "Год солидарности во имя зеленого мира", объявленный в Азербайджане распоряжением Президента Ильхама Алиева, продолжит свою работу в освобожденном от 30-летней армянской оккупации Лачине и внесет вклад в борьбу с последствиями изменения климата.

Отметим, что в широкомасштабном процессе восстановления и реконструкции, осуществляемом на освобожденных от оккупации территориях, охрана окружающей среды является приоритетом. На этих территориях применяются такие инновационные подходы, как "умный город", "умное село", восстанавливается экосистема. Представителям мозговых центров и академических институтов, сфокусированных на экономическом, а также "зеленом" развитии, следует придерживаться универсальности. Их знания считаются "глобальным общественным продуктом", поэтому участникам конференции – представителям мозговых центров и других институтов знаний – необходимо делиться видением путей решения проблем на национальном, региональном и глобальном уровнях.