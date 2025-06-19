Представители молодежных фондов Азербайджана и Турции обсудили совместное сотрудничество

В Ресурсном центре молодежных организаций прошла встреча между представителями Молодежного фонда Азербайджанской Республики, ведущими молодежными организациями страны и находящейся в нашей стране делегацией Турецкого молодежного фонда (TÜGVA).

В Ресурсном центре молодежных организаций прошла встреча между представителями Молодежного фонда Азербайджанской Республики, ведущими молодежными организациями страны и находящейся в Баку делегацией Турецкого молодежного фонда (TÜGVA).

Об этом Report сообщили в Молодежном фонде.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в различных сферах, включая образование, волонтерство, стартап-проекты и инновации. Было подчеркнуто, что подобные визиты способствуют укреплению солидарности между молодежью двух братских стран и создают благоприятную основу для новых совместных инициатив.

Гостям также была представлена подробная информация о возможностях, предоставляемых центром для молодежных организаций и молодежи в целом.

В рамках визита турецкая делегация также посетила офис Союза волонтерских организаций Азербайджана. Им была предоставлена подробная информация о развитом в Азербайджане волонтерском движении и реализуемых инициативах, направленных на обеспечение его устойчивого развития.

В рамках визита гости ознакомились с историко-культурным наследием страны, посетив достопримечательности и памятники в городе Баку.