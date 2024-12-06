Представители МККК за полгода 33 раза посетили заключенных в Азербайджане

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) с января по июнь этого года 33 раза посетили заключенных в 11 местах содержания под стражей в Азербайджане.

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) с января по июнь этого года 33 раза посетили заключенных в 11 местах содержания под стражей в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в отчете организации.

Целью посещений является оценка условий содержания, правил обращения с заключенными, а также создать условия для их связи с семьями.

За отчетный период сотрудники МККК также навестили 1127 семей пропавших без вести лиц, 53 из них была оказана базовая психосоциальная поддержка.