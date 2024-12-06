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Представители МККК за полгода 33 раза посетили заключенных в Азербайджане

Представители МККК за полгода 33 раза посетили заключенных в Азербайджане Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) с января по июнь этого года 33 раза посетили заключенных в 11 местах содержания под стражей в Азербайджане.
Внутренняя политика
6 декабря 2024 г. 10:07
Представители МККК за полгода 33 раза посетили заключенных в Азербайджане

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) с января по июнь этого года 33 раза посетили заключенных в 11 местах содержания под стражей в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в отчете организации.

Целью посещений является оценка условий содержания, правил обращения с заключенными, а также создать условия для их связи с семьями.

За отчетный период сотрудники МККК также навестили 1127 семей пропавших без вести лиц, 53 из них была оказана базовая психосоциальная поддержка.

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Версия на английском языке ICRC conducted 33 visits to 11 places of detention in Azerbaijan during January-June
Версия на азербайджанском языке BQXK ilin birinci yarısında 33 başçəkmə həyata keçirib

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