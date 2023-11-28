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Представители МККК посетили задержанных в Армении азербайджанских военных и армянских сепаратистов в Баку

Представители МККК посетили задержанных в Армении азербайджанских военных и армянских сепаратистов в Баку В ноябре представители Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих и армянских сепаратистов в Баку.
Внутренняя политика
28 ноября 2023 г. 12:56
Представители МККК посетили задержанных в Армении азербайджанских военных и армянских сепаратистов в Баку

В ноябре представители Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих и армянских сепаратистов в Баку.

Как передает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

С задержанными встречались наедине, им была предоставлена возможность обменяться семейными новостями.

"Согласно своему мандату, в ходе таких визитов МККК оценивает обращение с задержанными и условия содержания под стражей, а также помогает обеспечить восстановление или поддержание контактов задержанных с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, замечания и рекомендации по итогам посещений передаются только властям страны, где они содержатся под стражей", - заявила она.

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Версия на английском языке ICRC representatives visit Azerbaijanis detained in Armenia and Armenian separatists in Baku
Версия на азербайджанском языке BQXK Ermənistanın əsirliyində olan azərbaycanlı hərbçilərə və Bakıda saxlanılan erməni separatçılara baş çəkib

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