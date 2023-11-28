Представители МККК посетили задержанных в Армении азербайджанских военных и армянских сепаратистов в Баку

В ноябре представители Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих и армянских сепаратистов в Баку.

В ноябре представители Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих и армянских сепаратистов в Баку.

Как передает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

С задержанными встречались наедине, им была предоставлена возможность обменяться семейными новостями.

"Согласно своему мандату, в ходе таких визитов МККК оценивает обращение с задержанными и условия содержания под стражей, а также помогает обеспечить восстановление или поддержание контактов задержанных с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, замечания и рекомендации по итогам посещений передаются только властям страны, где они содержатся под стражей", - заявила она.