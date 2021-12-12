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Представители министерства молодежи и спорта, а также Фонда молодежи почтили память общенационального лидера

Представители министерства молодежи и спорта, а также Фонда молодежи почтили память общенационального лидера По случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева руководители и представители министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Фонда молодежи посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.
Внутренняя политика
12 декабря 2021 г. 21:39
Представители министерства молодежи и спорта, а также Фонда молодежи почтили память общенационального лидера

По случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева руководители и представители министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Фонда молодежи посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.

Как сообщили Report в министерстве, великий лидер Гейдар Алиев считал правильное ведение молодежной политики в стране очень важным и значимым: "Самым драгоценным благословением для меня являются дети Азербайджана, молодежь Азербайджана, потому что сегодня, как Президент, я тоже думаю о великом будущем Азербайджана, которое зависит от молодежи и детей", - сказал он.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев внес неоспоримый вклад в формирование нашей молодежи как личности, истинного гражданина Азербайджана. Молодежная политика всегда занимала особое место в богатой государственной деятельности великого лидера.

Унаследованные общенациональным лидером перед молодежью традиции государственности всегда были одним из ведущих направлений государственной молодежной политики с первых лет президентства Гейдара Алиева. Сегодня об этой политике с большой благодарностью вспоминает молодежь Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondunun nümayəndələri ümummili liderin xatirəsini yad ediblər

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