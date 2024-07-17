Представители диаспоры ознакомились с восстановительными работами в Физули и Шуше

Делегация азербайджанской диаспоры Казахстана в рамках поездки в Азербайджан посетила освобожденные от оккупации Физули и Шушу.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
В Физули члены делегации, побывавшие в разрушенных армянами в период оккупации селах, осудили акты вандализма. Им была предоставлена подробная информация о проводимых в районе восстановительных и ремонтных работах.
Затем делегация отправилась в Шушу, где ознакомилась с восстановительными работами, посетила ряд достопримечательностей, в том числе мечеть Юхары Гевхар Ага, комплекс Иса Булагы, мавзолей Вагифа, побывала на Джыдыр-дюзю.
Представители диаспоры высоко оценили проводимые на освобожденных территориях масштабные восстановительные работы.