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Представители диаспоры ознакомились с восстановительными работами в Физули и Шуше

Представители диаспоры ознакомились с восстановительными работами в Физули и Шуше
Внутренняя политика
17 июля 2024 г. 19:09
Представители диаспоры ознакомились с восстановительными работами в Физули и Шуше

Делегация азербайджанской диаспоры Казахстана в рамках поездки в Азербайджан посетила освобожденные от оккупации Физули и Шушу.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В Физули члены делегации, побывавшие в разрушенных армянами в период оккупации селах, осудили акты вандализма. Им была предоставлена подробная информация о проводимых в районе восстановительных и ремонтных работах.

Затем делегация отправилась в Шушу, где ознакомилась с восстановительными работами, посетила ряд достопримечательностей, в том числе мечеть Юхары Гевхар Ага, комплекс Иса Булагы, мавзолей Вагифа, побывала на Джыдыр-дюзю.

Представители диаспоры высоко оценили проводимые на освобожденных территориях масштабные восстановительные работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor nümayəndələri Füzuli və Şuşada yenidənqurma işləri ilə tanış olublar

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