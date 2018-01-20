Представители Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Председатель Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана (АРМА) Роман Борискин и активисты организации посетили в субботу Аллею Шехидов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-служба Ассоциации, представители АРМА почтили память жертв трагедии 20 января 1990 года и возложили цветы к их могилам.

Среди активистов, почтивших память жертв кровавых событий 20 января, была дочь Национального Героя Азербайджана Юрия Ковалева - Регина Ковалева.

Юрий Ковалев героически погиб в боях за территориальную целостность Азербайджана.

В январе 1990 года в результате ввода советских войск в Азербайджан, с целью силового подавления массовых демонстраций в поддержку предоставления республике независимости от СССР, в одном только Баку было убито свыше 130 гражданских лиц, более 600 человек были ранены. Советские войска учинили в городе колоссальные разрушения. По сей день неизвестна судьба более 400 человек - женщин, стариков и детей.