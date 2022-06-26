Представители албано-удинской христианской общины посетили село Талыш

Члены албано-удинской христианской религиозной общины начали посещение освобожденного от армянской оккупации поселка Суговушан Тертерского района по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

Продолжается поездка членов албано-удинской религиозной общины, проживающих в Азербайджане, на территории, освобожденные от армянской оккупации.

Как передает карабахское бюро Report, члены албано-удинской христианской религиозной общины также посетили церковь V века в селе Талыш после Суговушана в ходе поездки на исторические земли Азербайджана по случаю 26 Июня - Дня вооруженных.

Во время посещения церкви члены общины помолились в память о наших соотечественниках, ставших шехидами.

Члены общины совершили религиозный обряд в церкви и зажгли свечи.

10:59

Члены албано-удинской христианской религиозной общины начали посещение освобожденного от армянской оккупации поселка Суговушан Тертерского района по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

Как передает карабахское бюро Report, члены общины посетили объект албанского культурного наследия V века в Суговушане, который был реставрирован армянами в 1898 году и представлен как их храм.

В церкви был совершен религиозный обряд.

Члены общины подчеркнули, что под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводятся масштабные реставрационные работы, и выразили уверенность, что все наши исторические, культурные и религиозные памятники будут восстановлены в ближайшее время.