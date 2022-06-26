О нас

Представители албано-удинской христианской общины посетили село Талыш

Представители албано-удинской христианской общины посетили село Талыш Члены албано-удинской христианской религиозной общины начали посещение освобожденного от армянской оккупации поселка Суговушан Тертерского района по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.
Внутренняя политика
26 июня 2022 г. 12:12
Представители албано-удинской христианской общины посетили село Талыш

Продолжается поездка членов албано-удинской религиозной общины, проживающих в Азербайджане, на территории, освобожденные от армянской оккупации.

Как передает карабахское бюро Report, члены албано-удинской христианской религиозной общины также посетили церковь V века в селе Талыш после Суговушана в ходе поездки на исторические земли Азербайджана по случаю 26 Июня - Дня вооруженных.

Во время посещения церкви члены общины помолились в память о наших соотечественниках, ставших шехидами.

Члены общины совершили религиозный обряд в церкви и зажгли свечи.

10:59

Члены албано-удинской христианской религиозной общины начали посещение освобожденного от армянской оккупации поселка Суговушан Тертерского района по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

Как передает карабахское бюро Report, члены общины посетили объект албанского культурного наследия V века в Суговушане, который был реставрирован армянами в 1898 году и представлен как их храм.

В церкви был совершен религиозный обряд.

Члены общины подчеркнули, что под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводятся масштабные реставрационные работы, и выразили уверенность, что все наши исторические, культурные и религиозные памятники будут восстановлены в ближайшее время.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAlban-Udi xristian icmasının üzvləri Suqovuşan və Talışa səfər ediblər

Другие новости из категории

Данакари: Каждый должен защищать эти священные земли, независимо от религии и языка
Данакари: Каждый должен защищать эти священные земли, независимо от религии и языка
26 июня 2022 г. 13:00
В Гяндже открыт памятник Кавказской исламской армии
ФотоВ Гяндже открыт памятник Кавказской исламской армии
26 июня 2022 г. 10:34
В Гяндже установлен памятник Кавказской исламской армии
ФотоВ Гяндже установлен памятник Кавказской исламской армии
25 июня 2022 г. 23:43
Послы Австрии и Германии завершили свою дипмиссию в Азербайджане
ФотоПослы Австрии и Германии завершили свою дипмиссию в Азербайджане
25 июня 2022 г. 16:00
Омбудсмен встретилась с вновь назначенным представителем МККК
ФотоОмбудсмен встретилась с вновь назначенным представителем МККК
24 июня 2022 г. 21:43
Исследование продуктов питания и кормов в испытательных лабораториях будет платным
Исследование продуктов питания и кормов в испытательных лабораториях будет платным
24 июня 2022 г. 18:57
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
24 июня 2022 г. 18:48
Президент утвердил закон О безопасности пищевых продуктов
Президент утвердил закон "О безопасности пищевых продуктов"
24 июня 2022 г. 18:31
Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан
Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан
24 июня 2022 г. 18:16
Услуги IMEI.az интегрируют в Единый портал электронных услуг
Услуги IMEI.az интегрируют в Единый портал электронных услуг
24 июня 2022 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi