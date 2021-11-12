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Представитель Верховного комиссариата ООН на Южном Кавказе прибыл в Азербайджан

Представитель Верховного комиссариата ООН на Южном Кавказе прибыл в Азербайджан Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла главного советника по правам человека офиса Верховного комиссариата ООН по правам человека на Южном Кавказе Владимира Школьникова.
Внутренняя политика
12 ноября 2021 г. 18:34
Представитель Верховного комиссариата ООН на Южном Кавказе прибыл в Азербайджан

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла главного советника по правам человека офиса Верховного комиссариата ООН по правам человека на Южном Кавказе Владимира Школьникова.

Как сообщает Report, на встрече также приняли участие глава Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы и глава представительства Верховного комиссариата в Азербайджане Кямран Багиров.

Приветствуя гостя, омбудсмен Сабина Алиева коснулась важности сотрудничества учреждения со структурами ООН. В своем выступлении она затронула новшества в деятельности Аппарата омбудсмена.

В.Школьников, в свою очередь, поблагодарил за прием и выразил заинтересованность в успешном продолжении связей между представляемой им структурой и Аппаратом омбудсмена.

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