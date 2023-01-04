Представитель президента в Нахчыване выслушал жалобы жителей Ордубада

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил Ордубадский район, встретился с местными жителями.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил Ордубадский район, встретился с местными жителями.

Как сообщает Report, полномочный представитель передал жителям района приветствия президента Ильхама Алиева.

На встрече были выслушаны жалобы 44 жителей, на рассмотрение приняты письменные жалобы 54 жителей.

Было отмечено, что проблемы в короткое время будут рассмотрены соответствующими госструктурами и решены.

После встречи была посещена Аллея шехидов в городе Ордубад.