Представитель президента: Есть планы по развитию экономики Нахчывана

Есть планы по развитию экономики Нахчывана, созданы различные комиссии, которые будут заниматься этим.
Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.
"Согласно поручениям президента Ильхама Алиева, основными целями являются решение имеющихся проблем и тесная работа с народом. На следующих этапах мы сосредоточимся на макроэкономических показателях. В настоящее время у нас есть планы для этого, созданы различные комиссии. Эти комиссии активно работают. Думаю, мы увидим результаты их деятельности", - подчеркнул Наджафли.