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Представитель президента: Есть планы по развитию экономики Нахчывана

Представитель президента: Есть планы по развитию экономики Нахчывана "У нас есть планы по экономике Нахчывана, созданы различные комиссии".
Внутренняя политика
27 декабря 2022 г. 13:07
Представитель президента: Есть планы по развитию экономики Нахчывана

Есть планы по развитию экономики Нахчывана, созданы различные комиссии, которые будут заниматься этим.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

"Согласно поручениям президента Ильхама Алиева, основными целями являются решение имеющихся проблем и тесная работа с народом. На следующих этапах мы сосредоточимся на макроэкономических показателях. В настоящее время у нас есть планы для этого, созданы различные комиссии. Эти комиссии активно работают. Думаю, мы увидим результаты их деятельности", - подчеркнул Наджафли.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin Naxçıvandakı nümayəndəsi: "Planlarımız var, müxtəlif komissiyalar yaradılıb"

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