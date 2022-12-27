Представитель президента: Есть планы по развитию экономики Нахчывана

"У нас есть планы по экономике Нахчывана, созданы различные комиссии".

Есть планы по развитию экономики Нахчывана, созданы различные комиссии, которые будут заниматься этим.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

"Согласно поручениям президента Ильхама Алиева, основными целями являются решение имеющихся проблем и тесная работа с народом. На следующих этапах мы сосредоточимся на макроэкономических показателях. В настоящее время у нас есть планы для этого, созданы различные комиссии. Эти комиссии активно работают. Думаю, мы увидим результаты их деятельности", - подчеркнул Наджафли.