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Представитель ПА ОЭС: На выборах мы наблюдали большое воодушевление

Представитель ПА ОЭС: На выборах мы наблюдали большое воодушевление Выборы в Азербайджане были проведены очень демократично, наблюдалось большое воодушевление среди избирателей.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 10:40
Представитель ПА ОЭС: На выборах мы наблюдали большое воодушевление

Выборы в Азербайджане были проведены очень демократично, наблюдалось большое воодушевление среди избирателей.

Как сообщает Report, об этом заявила глава наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) Салма Ховейра.

По ее словам, эти выборы будут способствовать развитию страны: "Расширяя это сотрудничество, наши страны могут внести большой вклад в мир и спокойствие в регионе и сыграть ведущую роль. Благодарю руководство и Милли Меджлис Азербайджанской Республики за то, что направили нам приглашение наблюдать эти выборы".

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

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Версия на английском языке ECO PA official: 'We observed great enthusiasm in elections'
Версия на азербайджанском языке İƏT PA nümayəndəsi: "Seçkilərdə böyük ruh yüksəkliyi müşahidə etdik"

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