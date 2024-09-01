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Oracle Advisory Group: Поддерживающие политику президента кандидаты получили большинство голосов

Oracle Advisory Group: Поддерживающие политику президента кандидаты получили большинство голосов По результатам exit-poll на выборах в Милли Меджлис Азербайджана, наибольшее число голосов получили кандидаты от правящей партии "Ени Азербайджан".
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 20:46
Oracle Advisory Group: Поддерживающие политику президента кандидаты получили большинство голосов

По результатам exit-poll на выборах в Милли Меджлис Азербайджана, наибольшее число голосов получили кандидаты от правящей партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил Джордж Бирнбаум, представитель американской организации Oracle Advisory Group, проводившей exit-poll на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

"Есть и независимые кандидаты с высокими результатами. В целом, более успешный результат на этих выборах показали кандидаты, поддерживающие политику президента", - отметил Бирнбаум.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin "exit-poll" təşkilatının təmsilçisi: Prezidentin siyasətini dəstəkləyənlər bu seçkidə daha uğurlu nəticə göstəriblər

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