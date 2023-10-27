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Представитель ООН: Азербайджан лидирует среди стран мира по числу селективных абортов

Представитель ООН: Азербайджан лидирует среди стран мира по числу селективных абортов Азербайджан лидирует среди стран мира по числу селективных абортов, что сулит определенные проблемы для общества в будущем.
Внутренняя политика
27 октября 2023 г. 13:17
Представитель ООН: Азербайджан лидирует среди стран мира по числу селективных абортов

Азербайджан лидирует среди стран мира по числу селективных абортов, что сулит определенные проблемы для общества в будущем.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Фонда ООН в области народонаселения в Азербайджане Фарид Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему ”Совершенствование законодательства по правам женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы“.

Бабаев напомнил, что Азербайджан по числу селективных абортов обогнал Китай, лидировавший в мире по данному показателю на протяжении многих лет.

По словам представителя ООН, если не изменить эту негативную тенденцию, то в 2050 году страна столкнется с определенными проблемами.

"Для этого необходимо просвещать общество, проводить различные мероприятия в этом направлении. Также есть необходимость во внесении определенных изменений в законодательство”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndəsi Azərbaycanda selektiv abortun yaratdığı təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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