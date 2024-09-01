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Представитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов

Представитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов Наблюдения за ходом голосования дают основание говорить о прозрачном проведении внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 12:16
Представитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов

Наблюдения за ходом голосования дают основание говорить о прозрачности внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Об этом Report заявил заместитель генерального секретаря Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС) Мохаммади Сиджани Али Асгар.

По его словам, на участках созданы все необходимые условия для голосования.

"Мы уже побывали на 5 избирательных участках и не столкнулись с какими-либо нарушениями. Надеюсь, что до закрытия участков все избиратели воспользуются своим правом голоса", - сказал Асгар.

Представитель ОИС подчеркнул, что неоднократно наблюдал за избирательным процессом в Азербайджане и ни разу не был свидетелем каких-либо нарушений.

Он также добавил, что наблюдательная миссия ПС ОИС завтра проведет пресс-конференцию по итогам мониторинга.

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Версия на английском языке ФотоOIC official commends Azerbaijan's transparent snap parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT nümayəndəsi: Müşahidələr parlament seçkilərinin şəffaf keçirildiyini deməyə əsas verir

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