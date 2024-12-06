Представитель МККК: Выяснение судьбы пропавших без вести - обязанность государства

Выяснение судьбы пропавших без вести лиц является обязанностью государства.

Выяснение судьбы пропавших без вести лиц является обязанностью государства.

Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов сказала руководитель отдела по связям с общественностью представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что МККК оказывает содействие правительствам в этом процессе.

"Мы никогда не действуем в одиночку. Кроме того, мы проводим работу по повышению квалификации местных специалистов в данной области", - добавила Гусейнова.