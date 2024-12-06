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Представитель МККК: Выяснение судьбы пропавших без вести - обязанность государства

Представитель МККК: Выяснение судьбы пропавших без вести - обязанность государства Выяснение судьбы пропавших без вести лиц является обязанностью государства.
Внутренняя политика
6 декабря 2024 г. 11:29
Представитель МККК: Выяснение судьбы пропавших без вести - обязанность государства

Выяснение судьбы пропавших без вести лиц является обязанностью государства.

Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов сказала руководитель отдела по связям с общественностью представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что МККК оказывает содействие правительствам в этом процессе.

"Мы никогда не действуем в одиночку. Кроме того, мы проводим работу по повышению квалификации местных специалистов в данной области", - добавила Гусейнова.

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Версия на английском языке ICRC official: Clarifying fate of missing persons is state obligation
Версия на азербайджанском языке BQXK rəsmisi: İtkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması dövlət öhdəliyidir

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