Представитель МККК: Выяснение судьбы пропавших без вести - обязанность государства

Выяснение судьбы пропавших без вести лиц является обязанностью государства.
Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов сказала руководитель отдела по связям с общественностью представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Илаха Гусейнова.
Она отметила, что МККК оказывает содействие правительствам в этом процессе.
"Мы никогда не действуем в одиночку. Кроме того, мы проводим работу по повышению квалификации местных специалистов в данной области", - добавила Гусейнова.