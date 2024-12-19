Представитель Минюста: Гендерные комиссии в муниципалитетах зачастую носят формальный характер

В работе созданных в муниципалитетах гендерных комиссий имеются недостатки.

В работе созданных в муниципалитетах гендерных комиссий имеются недостатки.

Как сообщает Report, об этом сказала консультант Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Фарида Гаджиева на конференции по проблемам усиления работы гендерных комиссий в муниципалитетах.

По ее словам, гендерные комиссии созданы во всех муниципалитетах, однако многие носят формальный характер:

"Как орган местного самоуправления, муниципалитет обязан быть в тесном контакте с населением. Однако на практике это не всегда так".

Ф.Гаджиева заявила, что встречи представителей муниципалитетов с семьями из группы риска и организация просветительских мероприятий могут дать положительные результаты.

"В ходе мониторингов мы стали свидетелями достижений гендерных комиссий в этом и готовы поддержать увеличение числа подобных мероприятий", - сказала она.