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Представитель Минюста: Гендерные комиссии в муниципалитетах зачастую носят формальный характер

Представитель Минюста: Гендерные комиссии в муниципалитетах зачастую носят формальный характер В работе созданных в муниципалитетах гендерных комиссий имеются недостатки.
Внутренняя политика
19 декабря 2024 г. 12:04
Представитель Минюста: Гендерные комиссии в муниципалитетах зачастую носят формальный характер

В работе созданных в муниципалитетах гендерных комиссий имеются недостатки.

Как сообщает Report, об этом сказала консультант Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Фарида Гаджиева на конференции по проблемам усиления работы гендерных комиссий в муниципалитетах.

По ее словам, гендерные комиссии созданы во всех муниципалитетах, однако многие носят формальный характер:

"Как орган местного самоуправления, муниципалитет обязан быть в тесном контакте с населением. Однако на практике это не всегда так".

Ф.Гаджиева заявила, что встречи представителей муниципалитетов с семьями из группы риска и организация просветительских мероприятий могут дать положительные результаты.

"В ходе мониторингов мы стали свидетелями достижений гендерных комиссий в этом и готовы поддержать увеличение числа подобных мероприятий", - сказала она.

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Версия на английском языке Azerbaijani official: Most gender commissions created in municipalities are formal in nature
Версия на азербайджанском языке Nazirliyin nümayəndəsi: Bələdiyyələrdə yaradılan gender komissiyalarının çoxu formal xarakter daşıyır

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