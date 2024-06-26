Представитель министерства: Основная цель форума By Youth For Youth - улучшение условий жизни молодежи

Основной целью форума By Youth For Youth является улучшение условий жизни молодежи и снижение безработицы.

Основной целью форума By Youth For Youth является улучшение условий жизни молодежи и снижение безработицы.

Как сообщает Report, об этом журналистам во второй день Международного форума By Youth For Youth сказала сотрудница Министерства молодежи и спорта Шаргия Гасанова.

Она отметила, что на форуме также обсуждаются глобальные проблемы, такие как изменение климата и бедность: "Учитывая актуальность COP29, мы уделяем особое внимание вопросу изменения климата и постараемся сделать эту конференцию продолжительной".

Международный форум By Youth For Youth организован Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и ICESCO. В мероприятии принимают участие официальные лица, руководство и секретариат ICESCO, министры различных стран, представители международных организаций и более 160 молодых людей из 55 стран мира.