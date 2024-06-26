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Представитель министерства: Основная цель форума By Youth For Youth - улучшение условий жизни молодежи

Представитель министерства: Основная цель форума By Youth For Youth - улучшение условий жизни молодежи Основной целью форума By Youth For Youth является улучшение условий жизни молодежи и снижение безработицы.
Внутренняя политика
26 июня 2024 г. 13:45
Представитель министерства: Основная цель форума By Youth For Youth - улучшение условий жизни молодежи

Основной целью форума By Youth For Youth является улучшение условий жизни молодежи и снижение безработицы.

Как сообщает Report, об этом журналистам во второй день Международного форума By Youth For Youth сказала сотрудница Министерства молодежи и спорта Шаргия Гасанова.

Она отметила, что на форуме также обсуждаются глобальные проблемы, такие как изменение климата и бедность: "Учитывая актуальность COP29, мы уделяем особое внимание вопросу изменения климата и постараемся сделать эту конференцию продолжительной".

Международный форум By Youth For Youth организован Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и ICESCO. В мероприятии принимают участие официальные лица, руководство и секретариат ICESCO, министры различных стран, представители международных организаций и более 160 молодых людей из 55 стран мира.

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Версия на английском языке Ministry official: By Youth For Youth forum's main goal to improve youth living conditions
Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: “By youth for youth” Forumunun əsas məqsədi gənclərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır

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