Представитель МЧС: Безопасность лифтов – приоритет для ведомства
Внутренняя политика
- 29 января, 2026
- 11:17
Безопасность лифтов в Азербайджане – приоритет для Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Исмаил Насиров во время презентации платформы MyLift.
По его словам, безопасность в лифтовой отрасли является одним из важных вопросов:
"Лифты используются постоянно, и их безопасность – приоритет для государства. В этом отношении создание платформы MyLift оценивается как позитивный шаг. Эта платформа помогает собирать информацию в централизованном и едином центре. Для агентства главная задача – не только усилить контроль, но и обеспечить безопасность".
