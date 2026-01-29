Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Представитель МЧС: Безопасность лифтов – приоритет для ведомства

    Внутренняя политика
    29 января, 2026
    • 11:17
    Представитель МЧС: Безопасность лифтов – приоритет для ведомства

    Безопасность лифтов в Азербайджане – приоритет для Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Исмаил Насиров во время презентации платформы MyLift.

    По его словам, безопасность в лифтовой отрасли является одним из важных вопросов:

    "Лифты используются постоянно, и их безопасность – приоритет для государства. В этом отношении создание платформы MyLift оценивается как позитивный шаг. Эта платформа помогает собирать информацию в централизованном и едином центре. Для агентства главная задача – не только усилить контроль, но и обеспечить безопасность".

