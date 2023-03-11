Представитель комитета: В Азербайджане принимаются меры для создания равных возможностей для каждого ребенка

Создание равных возможностей для детей в Азербайджане является основным принципом государственной политики в отношении детей.

Создание равных возможностей для детей в Азербайджане является основным принципом государственной политики в отношении детей.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель завотделом по вопросам семьи Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Кямиля Алиева на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса "Разные индивиды", посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.

По ее словам, в Азербайджане принимаются меры для создания равных возможностей для каждого ребенка.

К.Алиева подчеркнула, что комитет также осуществляет психологическую и социальную поддержку детей, пострадавших в результате агрессии Армении.

Она отметила, что для просвещения родителей также проводятся различные тренинги и встречи.