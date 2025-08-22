Представитель комитета: Парк Кяльбаджар станет привлекательным местом для горожан и туристов

Парк Кяльбаджар станет привлекательным местом для горожан и туристов.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом журналистам заявил начальник отдела Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

Он сообщил, что новый парковый комплекс раскинется на площади почти в 11 га и будет разделен на несколько основных зон:

"Здесь будут зоны активного и тихого отдыха, а также детские площадки. В парке будут посажены специальные деревья, цветы и кустарники, соответствующие местному климату. В парке, расположенном на возвышенных участках города, также будет функционировать ресторан. Кроме того, в парке будет написано слово "Кяльбаджар" большими буквами. В целом, парк станет привлекательным местом для горожан и туристов".