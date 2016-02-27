Представитель госагентства: Успех сайта asankadr.az беспокоит некоторых людей

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Успех сайта asankadr.az беспокоит некоторых людей как за границей, так и внутри страны. Кого-то беспокоит вопрос трудоустройства нашей молодежи. Конечно, постоянно происходят хакерские атаки на сайты. Однако деятельность ни одного из сайтов не прервана в результате этих атак, так как они хорошо защищены.

Об этом в заявлении Report сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов, комментируя информацию об атаке армянскими хакерами на сайт asankadr.az, принадлежащий "ASAN xidmət", и взломе ими электронных адресов лиц, отправивших CV на этот сайт.

Он отметил, что деятельность добровольцев "ASAN xidmət" в Азербайджане получила широкое распространение: "Сайт asankadr.az создан по инициативе добровольцев и в настоящее время продолжает свою работу в обычном режиме".