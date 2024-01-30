Представитель ЦИК: Свыше 22 тыс. избирателей будут голосовать за пределами страны

На предстоящих президентских выборах 7 февраля свыше 22 тыс. избирателей будут голосовать за пределами страны.

На предстоящих президентских выборах 7 февраля свыше 22 тыс. избирателей будут голосовать за пределами страны.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

По словам Гасымова, при сотрудничестве с Министерством иностранных дел в 37 странах создано 49 избирательных участков: “Это высокий показатель по сравнению с предыдущими выборами. В общей сложности свыше 22 тыс. граждан Азербайджана смогут воспользоваться своим избирательным правом за рубежом", - сказал он.

Гасымов подчеркнул, что бюллетени и прочий необходимый инвентарь для голосования будет передан избирательным участкам по линии Министерства иностранных дел.

С полным текстом интервью с зампредседателя ЦИК Ровзатом Гасымовым можете ознакомиться по ссылке.