Представитель ЦИК: Свыше 22 тыс. избирателей будут голосовать за пределами страны

На предстоящих президентских выборах 7 февраля свыше 22 тыс. избирателей будут голосовать за пределами страны.
Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.
По словам Гасымова, при сотрудничестве с Министерством иностранных дел в 37 странах создано 49 избирательных участков: “Это высокий показатель по сравнению с предыдущими выборами. В общей сложности свыше 22 тыс. граждан Азербайджана смогут воспользоваться своим избирательным правом за рубежом", - сказал он.
Гасымов подчеркнул, что бюллетени и прочий необходимый инвентарь для голосования будет передан избирательным участкам по линии Министерства иностранных дел.
С полным текстом интервью с зампредседателя ЦИК Ровзатом Гасымовым можете ознакомиться по ссылке.