Представитель Аппарата омбудсмена: Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести

В Баку в рамках семинара к 75-летию Женевских конвенций прошла сессия "Международное гуманитарное право на практике: Пропавшие без вести".

В Баку в рамках семинара к 75-летию Женевских конвенций прошла сессия "Международное гуманитарное право на практике: Пропавшие без вести".

Как сообщает Report, модератором выступила советник по правовым вопросам Международного комитета Красного креста (МККК) Гумрал Асланова.

Она подчеркнула, что обязательства в отношении пропавших без вести закреплены в Женевских конвенциях, Дополнительных протоколах I и II, Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, Римском статуте и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), последняя из которых ратифицирована Азербайджаном.

Г. Асланова также отметила, что МККК поддерживает постоянный контакт с семьями пропавших без вести и уделяет внимание их психосоциальным проблемам.

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджана Айдан Талыбова сообщила, что работа по установлению судьбы пропавших без вести продолжается:

"Аппарат омбудсмена регулярно встречается с семьями пропавших без вести и собирает необходимую информацию. Мы подготовили отчет о лицах, пропавших в Первой Карабахской войне, который опубликован на азербайджанском и английском языках. Семьи хотят знать судьбу своих близких, однако, несмотря на наши обращения, Армения отказывается предоставлять информацию".

Фото: Вугар Ханларов