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Представитель АП: Противник продолжает провокации с целью подрыва единства государства и народа в Азербайджане

Представитель АП: Противник продолжает провокации с целью подрыва единства государства и народа в Азербайджане "Выступления главы государства перед мировой общественностью в период войны были важны с точки зрения ознакомления со справедливой позицией Азербайджана".
Внутренняя политика
4 ноября 2021 г. 15:40
Представитель АП: Противник продолжает провокации с целью подрыва единства государства и народа в Азербайджане
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"Выступления главы государства перед мировой общественностью в период войны были важны с точки зрения ознакомления со справедливой позицией Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по работе с национальными меньшинствами и религиозными структурами отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента (АП) Музаффар Талыблы во время презентации издания "Родина и вера" в Управлении мусульман Кавказа.

M.Талыблы заявил, что противник и стоящие за ним силы и сегодня не отказываются от коварных провокаций и пропаганды с целью подрыва в Азербайджане духовной солидарности, этнического религиозного единства, единства государства и народа: "Однако в ходе Отечественной войны противник увидел нашу сплоченность, когда на фронт шли все граждане Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания".

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Версия на английском языке Official raps Armenia for insidious provocations to disrupt unity in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: "Düşmən Azərbaycandakı dövlət-xalq birliyini pozmaq üçün məkrli təxribatlarından bu gün də əl çəkmir"

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