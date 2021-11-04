Представитель АП: Противник продолжает провокации с целью подрыва единства государства и народа в Азербайджане

"Выступления главы государства перед мировой общественностью в период войны были важны с точки зрения ознакомления со справедливой позицией Азербайджана".

"Выступления главы государства перед мировой общественностью в период войны были важны с точки зрения ознакомления со справедливой позицией Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по работе с национальными меньшинствами и религиозными структурами отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента (АП) Музаффар Талыблы во время презентации издания "Родина и вера" в Управлении мусульман Кавказа.

M.Талыблы заявил, что противник и стоящие за ним силы и сегодня не отказываются от коварных провокаций и пропаганды с целью подрыва в Азербайджане духовной солидарности, этнического религиозного единства, единства государства и народа: "Однако в ходе Отечественной войны противник увидел нашу сплоченность, когда на фронт шли все граждане Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания".